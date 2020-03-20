В Симферополе отреставрировали кованую карту России

Кованую карту России, установленную возле парка имени Тренёва в Симферополе, привели в надлежащий вид. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Якуб Зейтулаев.

Подрядчик с помощью сжатого воздуха и песка очистил арт-объект от коррозии. После покрасили карту с лицевой стороны, а обратную сторону конструкции — загрунтовали, — отметил Якуб Зейтулаев.

Напомним, что арт-объект «Время Крыма» торжественно открыли 4 ноября в парке имени Тренёва. Он представляет собой большие солнечные часы, собранные из выкованных достопримечательностей регионов России. Размер объемной карты – 10 на 4 метра. Солнечные часы показывают астрономическое время. Участие в изготовлении объекта принимали около 300 мастеров со всей страны.

Отметим, что власти Симферополя также приняли объект в муниципальную собственность.

Принять в качестве пожертвования муниципальному образованию городской округ Симферополь Республики Крым от гильдии кузнецов России в дар художественную композицию из металла в виде стилизованной карты России («Время Крыма»), – говорится в распоряжении администрации.

Так что теперь «Время Крыма» не поржавеет.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.