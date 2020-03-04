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В Симферополе озвучили имена победителей Второго межнационального шахматного турнира

В Симферополе озвучили имена победителей Второго межнационального шахматного турнира

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 12:02 04.03.2020

Второй межнациональный шахматный турнир, посвящённый 142-й годовщине Победы в Русско-турецкой войне (1877—1878 гг.) и Дню Освобождения Болгарии от османского ига, состоялся в Симферополе 3 марта. Инициатором проведения мероприятия выступила Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым «Паисия Хилендарского».

Участие в турнире приняли представители армянской, белорусской, болгарской, греческой, молдавской, крымскотатарско и украинской национальных общественных организаций. По результатам восьми туров были определены победители –Альберт Геворкян (3 место), Анатолий Савопуло (2 место) и Сеит-Амет Караев (1 место). Самый юный участник соревнований — 11-летний Михаил Высокопояс, заслужил приз зрительских симпатий. Призёры были вручены подарки от болгарской фирмы «Камко» – производителя косметики из г. Пловдив. Призёры были награждены грамотами и подарками, — сообщили в пресс-служба ГБУ РК «Дом дружбы народов».

В Симферополе озвучили имена победителей Второго межнационального шахматного турнира В Симферополе озвучили имена победителей Второго межнационального шахматного турнира В Симферополе озвучили имена победителей Второго межнационального шахматного турнира В Симферополе озвучили имена победителей Второго межнационального шахматного турнира

фото: ГБУ РК «Дом дружбы народов»

В Симферополе озвучили имена победителей Второго межнационального шахматного турнира

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