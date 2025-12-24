В Симферополе озвучили итоги года на конференции «Экспорт Крыма: результаты и планы»

В этом году экспорт у нас осуществился более чем на 30%. Спасибо федеральному правительству, которое в этом году повысило нам квоту на вывоз зерна, благодаря чему наши экспортёры смогли работать напрямую из крымских портов. Это не только обеспечило дополнительную прибыль, но и заметно сократило логистические издержки. И, конечно, в числе задач на будущий год мы ставим дальнейшее увеличение экспорта машиностроительной и химической продукции, а также растущей эфиромасличной отрасли, — отметила Ирина Кивико.
Также в рамках мероприятия состоялось награждение представителей крымских экспортных компаний, внесших весомый вклад в укрепление международного делового сотрудничества и развитие экспортного потенциала республики. Среди компаний, удостоенных благодарственных писем, производители косметической и парфюмерной продукции, кабелей для электронного и электрического оборудования, а также травяных чаёв и фитосборов.
источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК
