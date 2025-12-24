Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе озвучили итоги года на конференции «Экспорт Крыма: результаты и планы»
Новости Республики
В Симферополе озвучили итоги года на конференции «Экспорт Крыма: результаты и планы»
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

В Симферополе озвучили итоги года на конференции «Экспорт Крыма: результаты и планы»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:22 24.12.2025

В Симферополе завершилась итоговая конференция «Экспорт Крыма: результаты и планы», посвящённая развитию экспортного потенциала региона. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В этом году экспорт у нас осуществился более чем на 30%. Спасибо федеральному правительству, которое в этом году повысило нам квоту на вывоз зерна, благодаря чему наши экспортёры смогли работать напрямую из крымских портов. Это не только обеспечило дополнительную прибыль, но и заметно сократило логистические издержки. И, конечно, в числе задач на будущий год мы ставим дальнейшее увеличение экспорта машиностроительной и химической продукции, а также растущей эфиромасличной отрасли, — отметила Ирина Кивико.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение представителей крымских экспортных компаний, внесших весомый вклад в укрепление международного делового сотрудничества и развитие экспортного потенциала республики. Среди компаний, удостоенных благодарственных писем, производители косметической и парфюмерной продукции, кабелей для электронного и электрического оборудования, а также травяных чаёв и фитосборов.

Узнайте больше:  Что с топливом в Крыму? Сергей Аксёнов рассказал

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.