В Симферополе озвучили итоги года на конференции «Экспорт Крыма: результаты и планы»

В этом году экспорт у нас осуществился более чем на 30%. Спасибо федеральному правительству, которое в этом году повысило нам квоту на вывоз зерна, благодаря чему наши экспортёры смогли работать напрямую из крымских портов. Это не только обеспечило дополнительную прибыль, но и заметно сократило логистические издержки. И, конечно, в числе задач на будущий год мы ставим дальнейшее увеличение экспорта машиностроительной и химической продукции, а также растущей эфиромасличной отрасли, — отметила Ирина Кивико.