В Симферополе озвучили итоги регионального конкурса «Лучший предприниматель Крыма»

В очную часть перешли пятьдесят шесть человек, которые уже непосредственно занимались защитой проектов. Мы очень благодарны крымскому бизнесу за то, что он развивается и растёт. Общий рост с начала года больше, чем на 16% в этом году, а также спасибо вам за то, что растут наши налоговые доходы. Темпы роста за 11 месяцев текущего года составили 22%, это гораздо выше, чем в целом по стране. Поэтому спасибо вам большое за ваш труд, — отметила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Как уточнила вице-премьер, в этом году в конкурсе приняли участие индивидуальные предприниматели, учредители и акционеры юридических лиц, самозанятые, а также юные авторы перспективных бизнес-идей.

По итогам конкурса победители были определены в таких номинациях как: «Лучший в инновационно-технологическом предпринимательстве», «Лучший в сфере креативных индустрий», «Лучший в сфере производства», «Лучший в сфере гостеприимства», «Лучшая молодёжная идея», «Лучший самозанятый» и других.Конкурс «Лучший предприниматель Крыма» проводится Центром «Мой бизнес» Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Также в рамках церемонии подведения итогов конкурса, три действующих предприятия Республики Крым, получили сертификаты на использование товарного знака «Сделано в Крыму». Среди компаний, ставших официальными представителями регионального бренда, предприятие по производству мясной крафтовой продукции, производитель современных светопрозрачных конструкций, а также компания- добытчик и производитель морской розовой соли.Напомним, внедрение регионального знака качества призвано повысить узнаваемость местных брендов и поддержать предприятия, ориентированные на высокие стандарты производства.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК