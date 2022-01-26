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В Симферополе озвучили программу по благоустройству на 2022 год
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе озвучили программу по благоустройству на 2022 год

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 19:02 26.01.2022

По данным временно исполняющего полномочия главы администрации Симферополя Максима Балахонова, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Симферополя в 2022 году будут выполнены работы по благоустройству 18 дворовых территорий на сумму 244 588 474 миллионов рублей.

На текущий момент проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу и согласована с ответственными представителями МКД. В рамках данных работ будет произведена замена асфальтобетонного покрытия, установлено освещение, малые архитектурные формы, видеонаблюдение и проведено озеленение, – цитирует пресс-служба Максима Балахонова.

Также в рамках программы будут благоустроены 5 общественных пространств:

  • сквер по улице Данилова (улица Севастопольская/ улица Данилова);
  • сквер Дыбенко (200-летия Симферополя (ул. Ушинского, 6));
  • сквер у доски почета Киевского районного исполкомитета (улица Киевская, 81, 79/2, улица Куйбышева, 4);
  • сквер 50-летия СССР (улица Залесская: от улицы 60 лет Октября до Аральской);
  • бульвар Франко (от улицы Куйбышева до Менделеева).

Контракты на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 254 565 820миллионов рублей будут заключены в начале февраля. Срок выполнения строительно-монтажных работ – до 01.07.2022 года. Озеленение территорий будет проведено в октябре, – отмечает ВРИП главы администрации.


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