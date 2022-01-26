В Симферополе озвучили программу по благоустройству на 2022 год

По данным временно исполняющего полномочия главы администрации Симферополя Максима Балахонова, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Симферополя в 2022 году будут выполнены работы по благоустройству 18 дворовых территорий на сумму 244 588 474 миллионов рублей.

На текущий момент проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу и согласована с ответственными представителями МКД. В рамках данных работ будет произведена замена асфальтобетонного покрытия, установлено освещение, малые архитектурные формы, видеонаблюдение и проведено озеленение, – цитирует пресс-служба Максима Балахонова. Также в рамках программы будут благоустроены 5 общественных пространств: сквер по улице Данилова (улица Севастопольская/ улица Данилова);

сквер Дыбенко (200-летия Симферополя (ул. Ушинского, 6));

сквер у доски почета Киевского районного исполкомитета (улица Киевская, 81, 79/2, улица Куйбышева, 4);

сквер 50-летия СССР (улица Залесская: от улицы 60 лет Октября до Аральской);

бульвар Франко (от улицы Куйбышева до Менделеева). Контракты на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 254 565 820миллионов рублей будут заключены в начале февраля. Срок выполнения строительно-монтажных работ – до 01.07.2022 года. Озеленение территорий будет проведено в октябре, – отмечает ВРИП главы администрации.

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