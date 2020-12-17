Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Симферополе парень «обчистил» ларьки в подземном переходе на Московской площади

crimeapress_news

Следком: задержан заместитель начальника ОМВД России по Евпатории
Иллюстрация: osnmedia.ru

В Симферополе парень «обчистил» ларьки в подземном переходе на Московской площади

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:08 17.12.2020

В отдел полиции Киевского района в Симферополе обратились владельцы торговых точек, расположенных в подземном переходе на Московской площади.

Заявители сообщили о том, что ночью неизвестный проник в помещения ларьков и похитил товар. В одном магазинчике пропали кошельки и борсетки, во втором – парфюмерия, а из третьего злоумышленник украл ноутбуки и планшеты. Сотрудники уголовного розыска собрали все улики и в ходе розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении трех преступлений. Им оказался 23-летний молодой человек без определенного места жительства. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Молодой человек признал свою вину. В полиции он рассказал, что похищенное имущество продал и потратил вырученные деньги, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователями отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В Симферополе парень "обчистил" ларьки в подземном переходе на Московской площади

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.