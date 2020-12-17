В Симферополе парень «обчистил» ларьки в подземном переходе на Московской площади

В отдел полиции Киевского района в Симферополе обратились владельцы торговых точек, расположенных в подземном переходе на Московской площади.

Заявители сообщили о том, что ночью неизвестный проник в помещения ларьков и похитил товар. В одном магазинчике пропали кошельки и борсетки, во втором – парфюмерия, а из третьего злоумышленник украл ноутбуки и планшеты. Сотрудники уголовного розыска собрали все улики и в ходе розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении трех преступлений. Им оказался 23-летний молодой человек без определенного места жительства. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Молодой человек признал свою вину. В полиции он рассказал, что похищенное имущество продал и потратил вырученные деньги, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователями отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.