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В Симферополе парень совершил два грабежа за полчаса. Но и задержали его быстро

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 17:49 12.05.2021

В полицию Симферополя по линии «102» поступило сообщение от 25-летнего жителя Чебоксары: ночью на проспекте Кирова, неизвестный с применением насилия открыто похитил у него сумку с документами и дорогостоящими электронными устройствами. В результате грабежа потерпевший лишился различных гаджетов, двух банковских карт, паспорта и военного билета на имя заявителя. Общая сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

Через 20 минут за помощью в полицию обратилась 30-летняя жительница одного из сел Симферопольского района, которая сообщила, что неизвестный мужчина, находясь на улице Горького, вырвал у нее сумку. Похищенное имущество заявительница оценила в 3500 рублей. Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам по подозрению в совершении данных преступлений задержан 22-летний симферополец. Парень уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Оперативниками установлено, что подозреваемый успел передать все похищенное своему знакомому на хранение. В ходе проведения осмотра по месту жительства его приятеля полицейскими похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

Следователем ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, совершенный с применением насилия). Санкцией данной статьи предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В Симферополе парень совершил два грабежа за полчаса. Но и задержали его быстро

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