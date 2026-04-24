В Симферополе пациентка избила врача одной из больниц

В одной из больниц Симферополя пациентка в ответ на замечание напала на заведующего отделением и нанесла ему травмы лица, женщину пришлось усмирять росгвардейцам, сообщала накануне пресс-служба главка Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по информации из социальных сетей о нападении пациентки на врача в одной из симферопольских больниц, – проинформировали в пятницу в СК.

Ход процессуальной проверки поставлен на прокурорский контроль, проинформировали в пресс-службе республиканского надзорного ведомства. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента.

