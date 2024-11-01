В Симферополе перекроют движение на Горбатом мосту

С 15 ноября 2024 года в связи с проведением строительно-монтажных работ на автодорожном путепроводе по ул. Гоголя – ул. Москалева («Горбатый мост») будет временно ограничено движение транспортных средств.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данную информацию при планировании маршрутов по городу.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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