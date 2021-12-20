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В Симферополе пересчитали незаконные киоски, лотки и прочие нестационарные торговые объекты
Фото: администрация Симферополя

В Симферополе пересчитали незаконные киоски, лотки и прочие нестационарные торговые объекты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:01 20.12.2021

Более 100 нестационарных торговых объектов (НТО0 в Симферополе «просто так», без проведения конкурентных процедур. Об этом сообщил министр промполитики РК Александр Трянов.

Министр сообщил, что на территории города схемой размещения НТО предусмотрено 458 мест, при этом заключены 360 договоров на размещение НТО, из которых 80 сезонных и 280 постоянных, и  134 договора заключены с организациями АПК на льготных условиях (места предоставлены без проведения конкурентных процедур). С льготниками все вообще оказалось «сложно».

Во время проведения обследования выявлено, что 26 НТО, в которых должны осуществлять работу сельхозпроизводители, переданы в субаренду с нарушением специализации. На сегодняшний день устранены нарушения в четырех объектах, в отношении остальных НТО установлен срок устранения нарушений до конца декабря. В случае, если нарушения сохранятся, все 22 договора будут расторгнуты в одностороннем порядке, – проинформировал министр.

Он также отметил, что НТО, переданные хозяйствующими субъектами в субаренду, выявленные нарушение специализации, увеличение занимаемой площади, нарушение архитектурных типов и благоустройства прилегающей территории являются основанием для расторжения договоров в одностороннем порядке.

Нарушения при размещении НТО являются недоработкой администрации, — жестко прокомментировал Александр Трянов. 

По его словам, минпром Крыма разработал и давно направил в администрации муниципальных образований методические рекомендации по совершенствованию правового регулирования нестационарной торговли.

В Симферополе пересчитали незаконные киоски, лотки и прочие нестационарные торговые объекты

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