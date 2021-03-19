В Симферополе пьяненький мужчина угнал авто со станции техобслуживания

Сотрудниками симферопольской Госавтоинспекции в ходе несения службы по улице Луговая был остановлен автомобиль «Фольксваген-Поинтер» под управлением 27-летнего местного жителя.

Водитель управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что остановленное транспортное средство принадлежит 57-летнему симферопольцу. После того, как стражи порядка связались с законным владельцем автомобиля, мужчина рассказал, что свою машину он оставил на СТО для проведения ремонтных работ. Ключи он оставил сотрудникам станции техобслуживания, при этом документы на автомобиль и право на его управление никому не передавал, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении подозреваемого сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Автомобиль со следами повреждения изъят и помещен на штрафплощадку. После задержания мужчина был доставлен в отдел полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса подозреваемый признался в совершении угона чужого автомобиля. С его слов, после совместного распития спиртных напитков с сотрудником СТО, он увидел припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания. Недолго думая, мужчина решил покататься по городу, но был оставлен бдительными сотрудниками ГИБДД, — отмечают правоохранители.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.