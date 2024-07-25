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В Симферополе планируется выполнить 231 вид работ по капитальному ремонту
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе планируется выполнить 231 вид работ по капитальному ремонту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:50 25.07.2024

В текущем году в Симферополе в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта планируется выполнить 231 вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Работы будут проведены в 104 многоквартирных домах города.

Из них: капитальный ремонт 35 кровель, 10 фасадов, 8 внутридомовых инженерных сетей, а также замена 177 единиц лифтового оборудования. Общий объем финансирования работ составит порядка 1 млрд руб. В настоящее время выполнено уже более половины запланированных работ, — сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ РК. 

Работы по капитальному ремонту общего имущества производятся не только за счет ежемесячных взносов, уплачиваемых собственниками помещений, а также за счет средств из республиканского и федерального бюджетов.

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источник: по информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

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