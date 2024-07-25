В Симферополе планируется выполнить 231 вид работ по капитальному ремонту

Из них: капитальный ремонт 35 кровель, 10 фасадов, 8 внутридомовых инженерных сетей, а также замена 177 единиц лифтового оборудования. Общий объем финансирования работ составит порядка 1 млрд руб. В настоящее время выполнено уже более половины запланированных работ, — сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ РК.

Работы по капитальному ремонту общего имущества производятся не только за счет ежемесячных взносов, уплачиваемых собственниками помещений, а также за счет средств из республиканского и федерального бюджетов.

источник: по информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым