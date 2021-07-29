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 В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой

В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:37 29.07.2021

В Симферополе на центральной площади им. В.И. Ленина специалисты подрядной организации ведут работы по капитальному обновлению и благоустройству общественной территории. Благоустройство выполняется в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды».

На сегодняшний день на указанном участке осуществляются мероприятия по монтажу бордюрного камня, подготовке основания для укладки тротуарной плитки (готовность 90%), возведению опорных стен, ведутся подготовительные работы по созданию армировочного каркаса для ступеней. Укладка сетей электричества завершена на 100% и подготовлены специальные конструкции для цветочных клумб.  На объекте задействовано 45 строителей и работают 3 единицы спецтехники, — сообщили в региональном офисе Главного управления по реализации национальных проектов.

Что сейчас происходит на площади им. Ленина – на фото.

 В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой  В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой  В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой  В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой  В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой  В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой  В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой  В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой

В Симферополе площадь им. Ленина замостят тротуарной плиткой

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