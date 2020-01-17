В Симферополе по горячим следам задержали угонщика автомобиля

В отдел полиции в Симферополе поступило заявление от 32-летнего местного жителя — в ночное время был угнан его автомобиль, припаркованный у дома заявителя.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний гражданин, ранее судимый за имущественные преступления. Со слов подозреваемого, после совместного распития спиртных напитков с пострадавшим, он взял ключи от его автомобиля и поехал кататься по городу, но, не справившись с управлением, совершил ДТП, после чего скрылся с места аварии, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).