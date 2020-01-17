В Симферополе по горячим следам задержали угонщика автомобиля

В отдел полиции в Симферополе поступило заявление от 32-летнего местного жителя — в ночное время был угнан его автомобиль, припаркованный у дома заявителя.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний гражданин, ранее судимый за имущественные преступления. Со слов подозреваемого, после совместного распития спиртных напитков с пострадавшим, он взял ключи от его автомобиля и поехал кататься по городу, но, не справившись с управлением, совершил ДТП, после чего скрылся с места аварии, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Также задержанный мужчина подозревается в совершении ряда краж личного имущества граждан на территории г.Симферополя, — отмечают правоохранители.