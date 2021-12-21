В Симферополе по «горячим следам» задержан подозреваемый в краже

В Симферополе в полицию поступило заявление от женщины о краже ее имущества.

Со слов потерпевшей, она сняла в Симферополе квартиру, как ей показалось, у добропорядочного владельца. В связи с частыми переездами женщина хранила все свои личные вещи в мешках. В день окончания договора аренды и выезда из съемного жилья, квартиросъемщица обнаружила отсутствие одного из мешков, в котором находились дорогие наручные часы, верхняя одежда и кошелек. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 40-летний хозяин квартиры. От задержанного получены признательные показания. С его слов, часы он продал неизвестному за семь тысяч рублей на одном из рынков города, а все остальное имущество выбросил в мусорный контейнер.

По ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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