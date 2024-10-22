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В Симферополе по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетних

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:11 22.10.2024

В полицию Симферополя обратилась 41-летняя местная жительница, работающая социальным педагогом в одном из городских образовательных учреждений, с заявлением о разбойном нападении на ее подопечных – учащихся 9 класса.

Женщина рассказала, что в тот момент, когда школьники возвращались домой, к ним подошел неизвестный молодой человек и под угрозой применения предмета, схожего на нож, похитил 2 мобильных телефона. Общий ущерб составил 22 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который признался в содеянном. В ходе досмотра подозреваемого полицейские изъяли мобильные устройства и вернули законным владельцам, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Все собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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