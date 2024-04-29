В Симферополе по требованию прокуратуры устранены нарушения при содержании автомобильных дорог

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в Симферополе. Как сообщили в надзорном ведомстве, установлено, что на улице Трансформаторной произошла просадка дорожного полотна, дорога по улице Батумской имеет выбоины, проезжая часть ряда автомобильных дорог требует обновления дорожной разметки ввиду изношенности.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес органа местного самоуправления внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, дефекты асфальтного покрытия устранены, нанесена горизонтальная дорожная разметка, — отметили в прокуратуре.

Фото: прокуратура РК.