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В Симферополе по требованию прокуратуры устранены нарушения при содержании автомобильных дорог

В Симферополе по требованию прокуратуры устранены нарушения при содержании автомобильных дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:11 29.04.2024

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в Симферополе. Как сообщили в надзорном ведомстве, установлено, что на улице Трансформаторной произошла просадка дорожного полотна, дорога по улице Батумской имеет выбоины, проезжая часть ряда автомобильных дорог требует обновления дорожной разметки ввиду изношенности.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес органа местного самоуправления внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, дефекты асфальтного покрытия устранены, нанесена горизонтальная дорожная разметка, — отметили в прокуратуре.

В Симферополе по требованию прокуратуры устранены нарушения при содержании автомобильных дорог

Фото: прокуратура РК.

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