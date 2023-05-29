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В Симферополе по улице Балаклавская строят поликлинику
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Симферополе по улице Балаклавская строят поликлинику

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:10 29.05.2023

В центральном районе Симферополя по улице Балаклавская продолжается строительство поликлиники. Ход выполнения работ проверили первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга Растригина и руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым и г.ф.з. Севастополю, Запорожской области и Херсонской области Василий Климов.

В настоящее время на объекте завершены работы по устройству цокольного этажа и подпорной стены, продолжается возведение каркаса здания, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Напомним, что новая поликлиника по улице Балаклавской станет структурным подразделением ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7». Финансирование на ее возведение было выделено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». На работы предусмотрено 820 миллионов рублей. Завершить строительство планируется до конца 2024 года.

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