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В Симферополе по выходным будет играть духовой оркестр
Фото: pxhere.com

В Симферополе по выходным будет играть духовой оркестр

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 20:06 08.04.2022

Жителей и гостей города приглашают на импровизированные концерты.

В минувшие входные состоялось открытие сезона выступлений эстрадно-духового оркестра Центра эстрадного искусства в парках и скверах Симферополя.

Данное мероприятие будет продолжаться каждые выходные с учетом благоприятных погодных условий. Каждую субботу марши и вальсы звучат в 16:00 в Екатерининском саду. В воскресенье оркестр будет играть в сквере имени Тренева в 17:00. Приходите насладиться прекрасной музыкой, а также зарядиться весенним настроением, — сообщили в администрации крымской столицы.

В Симферополе по выходным будет играть духовой оркестр

 


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