В Симферополе побит очередной рекорд июньской погоды

Сегодня в крымской столице +35 С.

9 июня в Симферополе снова был побит погодный рекорд.

Вчера был перекрыт абсолютный температурный максимум – на 1,9 градуса и составил 33,9 градуса в Симферополе. Перекрыты значения 1924, 1985 и 2009 годов, – отметили в крымском гидрометцентре.

Синоптики напомнили: июньские рекорды крымская столица бьют четвертый день подряд.

В Симферополе трижды перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха: 6 июня 32,6 С, что на 1,5 С выше, чем в 2014 году (31,1С); 7 июня 32,3 С, что на 0,8 С выше, чем в 1924 году (31,5 С); 8 июня 34,4С, что на 1,9 С выше, чем в 2009 году (32,5 С). Значения средней суточной температуры воздуха превысили климатическую норму на 7-8 градусов, — подчеркнули в гидрометцентре.

Судя по всему, и сегодня будет зафиксирован аналогичный рекорд. В Симферополе 10 июня «переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с., температура воздуха ночью 16-18 С, днем 33-35 С».

Впрочем, сухая и аномально жаркая погода продержится еще несколько дней.

Начиная с пятницы (12 июня), характер погоды изменится: в дневные часы, благодаря развитию внутримассовой конвекции, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, прогремят грозы. Дневная температура воздуха понизится на 3-4 градуса, — прогнозируют в крымском гидометцентре.

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