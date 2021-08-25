В Симферополе побывал Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Титов

Накануне крымскую столицу посетил Герой Советского Союза Владимир Титов. Встреча с прославленным космонавтом состоялась на Аллее космонавтики.

Первый раз я сюда попал в 1975 году. Никогда не думал, что прилечу сюда уже космонавтом. Сейчас мы постоянно приезжаем и наблюдаем, как Крым изменяется и становится лучше. Развитие космонавтики на крымской земле продолжается. Сегодня посетил этот небольшой и уютный сквер, очень приятно, что тут есть табличка с моим именем. Будем и дальше приезжать в Крым, — рассказал Владимир Титов.

На встрече присутствовали не только представители властей Крыма и Симферополя, но и ветераны космической отрасли, общественность, молодежь.

Мы рады приветствовать таких замечательных гостей в нашем городе. Будем проводить мероприятия с целью знакомства молодежи как с аэрокосмическим направлением, так и с героями освоения космоса. Хочу отметить, что на сегодняшний день администрацией города ведутся работы по размещению в сквере тематических элементов, которые уже выведены из эксплуатации космической отрасли. Такие объекты уже можем тут наблюдать, а в будущем их станет еще больше. Кроме того, администрация города и дальше планирует расширять и благоустраивать сквер, — сказал заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов.

Напомним, что в рамках благоустройства Аллеи космонавтики в 2020 году зона сквера была дополнена малыми архитектурными формами – установлены лавочки и урны, проложены пешеходные дорожки. Также представителями городского совета, администрации города, общественниками и космонавтами на Аллее высажены деревья.

СПРАВКА: Титов Владимир Георгиевич — Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1989), награждён двумя орденами Ленина (1983 и 1988). В 1988 году Франция удостоила его титулом Командор ордена Почётного легиона, а в 1990 году он награждён медалью U.S. Harmon Prize, в знак признания мирового рекорда по продолжительности полёта. Почётный гражданин Ялты (2017). Свой первый космический полёт в качестве командира космического корабля совершил с 20 по 22 апреля 1983 года. В ходе третьего полета выполнил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 13 часов 47 минут. Продолжительность полёта: 365 суток. Это рекордное пребывание на орбите. Всего на его счету 4 полета и столько же выходов в открытый космос.