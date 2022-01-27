реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Симферополе почтальон (теперь уже бывший) не донесла пенсию до своего «подопечного»

crimeapress_news



реклама в крыму
В следующем году прожиточный минимум пенсионера в Крыму превысит 9,5 тысяч рублей
Фото: ptoday.ru

В Симферополе почтальон (теперь уже бывший) не донесла пенсию до своего «подопечного»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:21 27.01.2022

В полицию Симферополя поступило заявление от начальника почтового отделения о том, что неустановленное лицо присвоило пенсию местного жителя в размере более 17 тысяч рублей.

Участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 42-летняя жительница Красногвардейского района, ранее работающая почтальоном в одном из отделений связи крымской столицы. Признавшись в совершенном преступлении, женщина рассказала, что пенсию до адресата не донесла, а присвоила себе, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Узнайте больше:  В Крыму за сутки потушили 5 пожаров

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские устанавливают иные факты противоправной деятельности задержанной.

Уважаемые граждане, если в отношении вас совершено какое-либо преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию – вам обязательно помогут. Телефон дежурной части «102» работает круглосуточно, — подчёркивают правоохранители.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.