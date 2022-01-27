В Симферополе почтальон (теперь уже бывший) не донесла пенсию до своего «подопечного»

В полицию Симферополя поступило заявление от начальника почтового отделения о том, что неустановленное лицо присвоило пенсию местного жителя в размере более 17 тысяч рублей.

Участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 42-летняя жительница Красногвардейского района, ранее работающая почтальоном в одном из отделений связи крымской столицы. Признавшись в совершенном преступлении, женщина рассказала, что пенсию до адресата не донесла, а присвоила себе, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские устанавливают иные факты противоправной деятельности задержанной.