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В Симферополе почтили память Исмаила Гаспринского

В Симферополе почтили память Исмаила Гаспринского

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 13:43 23.03.2020

В Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные 169-летию со дня рождения крымскотатарского просветителя, писателя, педагога, переводчика и общественного деятеля Исмаила Гаспринского.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Симферополя Владимир Осипенко, депутат Государственного Совета Республики Крым Иван Шонус, начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Ислям Усеинов, депутаты Симферопольского городского совета, руководство Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, а также представители общественных организаций, — сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

В Симферополе почтили память Исмаила Гаспринского

Присутствующие возложили цветы к памятнику выдающегося просветителя крымско-татарского народа и почтили его память минутой молчания.

Исмаил Гаспринский был великим человеком, выдающимся мыслителем, общественным деятелем, а также талантливым педагогом. Крым гордится своими земляками и бережно хранит память о них, среди которых особое место принадлежит Исмаилу Гаспринскому. Он является достоянием всего человечества. Мы в свою очередь, должны сохранить и передать память о нём и его научных трудах молодому поколению, — отметил Владимир Осипенко. 

В Симферополе почтили память Исмаила Гаспринского

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе почтили память Исмаила Гаспринского

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