В Симферополе почтили память летчика-героя Амет-Хана Султана  

1 февраля в Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные 50-й годовщине гибели дважды Героя Советского Союза, знаменитого лётчика Амет-Хана Султана.

В этот день, 50 лет назад, при выполнении полёта на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя, трагически погиб дважды Герой Советского Союза, знаменитый лётчик Амет-Хан Султан. В период Великой Отечественной войны легендарным лётчиком осуществлено 603 боевых вылета, проведено 150 воздушных боев, лично и в составе лётных групп сбито 49 самолётов противника, в том числе 6 самолётов уничтожено в небе над Крымом.

Сегодня в Крыму помнят и чтят имя прославленного героя-земляка. Участники памятной церемонии возложили цветы к памятнику дважды Герою СССР Амет-Хану Султану.

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы Руслан Бальбек, Михаил Шеремет и Андрей Козенко, председатель комитета Госовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, председатель республиканского Госкомитета по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, представители городских властей, депутатского корпуса, ректор КИПУ Чингиз Якубов, общественность, духовенство.

По словам Юрия Гемпеля, крымчане помнят о героических личностях своих соотечественников, на их подвигах воспитывается подрастающее поколение и молодёжь.

Уверен, что такие выдающиеся люди, как Амет-Хан Султан, достойны того, чтобы память о них жила вечно и мы, современники, не должны об этом забывать, — сказал депутат.

Собравшиеся отмечали, что впервые памятное мероприятие проходит у нового памятника, установленного в Симферополе в прошедшем году.

Фото: пресс-службы Госсовета РК и администрации Симферополя.