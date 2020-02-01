В Симферополе почтили память лётчика Амет-Хана Султана

1 февраля в Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные 49-й годовщине гибели дважды Героя Советского Союза, знаменитого лётчика Амет-Хана Султана. Церемония по традиции состоялась на площади, названной в честь героя.

Сегодня удивительный день — день, когда сокол поднялся в свою стихию, в небо, и навсегда остался там. Это человек — яркий пример тому, как должны поступать мы. Для него было главное — защитить свою семью, тех людей, с которыми он жил рядом, свою малую и большею Родину. Это пример того человека, который всецело отдал себя высшей цели. Наша с вами задача — навсегда сохранить память об этом человеке, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации крымской столицы Александра Макаря.

В рамках мероприятия прозвучали крымско-татарские национальные композиции, которые исполнили лучшие творческие коллективы столицы Крыма. В завершении участники памятного митинга возложили цветы к мемориальной доске дважды Герою СССР Амет-Хану Султану.

СПРАВКА: В этот день, 49 лет назад, при выполнении испытательного полёта на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя, трагически погиб дважды Герой Советского Союза, знаменитый лётчик Амет-Хан Султан. В период Великой Отечественной войны легендарным лётчиком осуществлено 603 боевых вылета, проведено 150 воздушных боев, лично и в составе лётных групп сбито 49 самолётов противника, в том числе 6 самолётов было уничтожено в небе над Крымом.

фото: пресс-служба администрации Симферополя