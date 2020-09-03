В Симферополе почтили память павших в годы Второй мировой войны

Сегодня в Симферополе прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Мероприятие посвятили дню воинской славы – Дню окончания Второй мировой войны.

2 сентября 1945 года советскими войсками была разгромлена миллионная Квантунская армия врага ценой жертв множества жизней советских солдат. Мы чтим память людей, которые сражались за идею, за мир и свободу нашей страны. Вечная слава и вечная память героям, не вернувшимся с фронтов, и низкий поклон нашим ветеранам, — сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов отметил, что данный памятный день подчеркивает приверженность идеалам и настоящей истории, позволяет сохранить и передать новым поколениям историческую память.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, главы министерств и ведомств, руководство Симферополя, общественность. Минутой молчания участники акции почтили воинов, павших в годы Второй мировой войны.

Фото: пресс-служба Главы РК.