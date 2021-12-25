В Симферополе почтили память советских воинов, погибших в Афганистане

«Мы помним вас. Мы помним ваши подвиги…»

25 декабря в Симферополе, у памятника крымчанам, погибшим в Афганистане состоялся памятный митинг, посвящённый Дню ввода ограниченного контингента Вооружённых Сил СССР на территорию Афганистана.

Ровно 42 года назад советское правительство, выполняя просьбу Афганистана о поддержке, ввело ограниченный контингент войск на территорию молодой республики. Верные воинской присяге, чести и интернациональному долгу советские бойцы воевали в Афганистане 9 лет.

Почтить память погибших героев пришли первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, заместитель главы администрации Симферополя Владимир Ким, ветераны, военнослужащие, родные и близкие погибших солдат и офицеров, представители общественности.

С того момента, когда по боевой тревоге были подняты войска и направлены на выполнение интернационального долга в Афганистане прошло 42 года. Все это время внутри каждого из нас боролись два чувства – гордость за наших бойцов, за нашу армию и те трагические события, которые последовали за вводом войск. Более 15 тысяч наших солдат полегли в этой войне, и сегодня мы вновь возвращаемся к истории начала этой войны, и вновь мы с гордостью говорим, что армия всегда стояла на страже государства. Сегодня мы вновь собрались у памятника, чтобы отдать дань памяти всем, кто принимал участие в этой войне, чтобы низко поклониться и сказать: «Мы помним вас, мы помним ваши подвиги», — сказал Ефим Фикс.

Заместитель главы администрации Симферополя Владимир Ким также подчеркнул значимость данного события:

Сегодня мы и вся Россия отдаём дань памяти и уважения героям, участникам боевых действий в Афганистане. Вечная память павшим воинам, честь и слава тем, кто вернулся в родные края.

В завершение мероприятия память погибших героев почтили минутой молчания, к памятнику возложили венки и цветы.

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