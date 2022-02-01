В Симферополе почтили память Амет-Хана Султана

1 февраля в Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Почтить память Героя пришли временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов, председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа, а также представители администрации города, городского совета, духовенства и общественности.

В рамках памятного мероприятия участники траурной церемонии возложили цветы и венок к памятнику Амет-Хана Султана и почтили память Героя минутой молчания.

Мероприятие состоялось с соблюдением требований Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

СПРАВКА: В этот день, в 1971 году при выполнении полёта на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя, трагически погиб дважды Герой Советского Союза, знаменитый лётчик Амет-Хан Султан. В период Великой Отечественной войны легендарным лётчиком осуществлено 603 боевых вылета, проведено 150 воздушных боев, лично и в составе лётных групп сбито 49 самолётов противника, в том числе 6 самолётов уничтожено в небе над Крымом.

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