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В Симферополе почтили память милиционера, погибшего при исполнении служебного долга

В Симферополе почтили память милиционера, погибшего при исполнении служебного долга

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 15:29 10.05.2024

Начальник Управления МВД России по г. Симферополю Сергей Николаев и Председатель первичной организации ветеранов при УМВД России по г. Симферополю Николай Лопатин почтили память, погибшего при исполнении служебного долга – Сергея Кузьмича Беспалова.

В Симферополе почтили память милиционера, погибшего при исполнении служебного долга

Сергей Кузьмич прошел всю войну, дважды награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Каждый день Сергей Беспалов рисковал своей жизнью на службе. Он был человеком с большим сердцем. В один из дней к нему обратилась женщина, ставшая жертвой преступников. Без промедления капитан милиции Сергей Кузьмич бросился за преступниками, один из которых был задержан. Пойманного преступника он повёл в ближайшее отделение милиции. Сергей Беспалов получил резкий удар ножом в спину от третьего преступника. От потери крови Сергей Кузьмич умер, — рассказали в МВД по РК.

В Симферополе почтили память милиционера, погибшего при исполнении служебного долга

В честь празднования Дня Победы возложены цветы к памятнику Сергею Беспалову, расположенному на улице, названной в его честь.

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В Симферополе почтили память милиционера, погибшего при исполнении служебного долга

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