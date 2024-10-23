В Симферополе почтили память партизан и подпольщиков Крыма

В Симферополе состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Партизанам и подпольщикам Крыма», посвященная памятной дате — Дню памяти и славы крымских партизан и подпольщиков.

В церемонии возложения приняли участие заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, заместитель председателя Симферопольского городского совета Надежда Аксёнова, руководитель филиала Государственного Фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым Владимир Трегуб, участники специальной военной операции, представители ветеранских организаций, сотрудники правоохранительных органов, руководители и сотрудники профильных структурных подразделений городской администрации, приглашённые лица, а также жители и гости города.

Партизанское и подпольное движение в Крыму является одной из важных страниц иcтоpии Великой Отечеcтвенной войны на полуоcтpове. Бойцы не только приближали победу, но и поднимали патриотический дух на полуострове. Мы по праву гордимся подвигами земляков. Вечная слава бесстрашным партизанам и отважным подпольщикам, всем, кто погиб, защищая страну, — сказал заместитель главы администрации Александр Семенченко.

В знак памяти и уважения присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Справка:

865 дней продолжалась борьба партизан и подпольщиков Крыма с оккупационным режимом. За это время они провели более полутора тысяч операций на коммуникациях врага и выдержали 252 крупных боя с карателями, уничтожили и захватили в плен около 34 тысяч солдат и офицеров противника.

Партизаны и подпольщики сбили 2 самолета, вывели из строя 211 орудий, 17 танков и бронемашин, 2 бронепоезда и пустили под откос 79 воинских эшелонов с техникой, боеприпасами, горючим, продуктами и живой силой противника.

За период боевых действий в рядах партизан и подпольщиков сражалось свыше 12 тысяч человек разных национальностей. Из них более 2 тысяч человек погибло в боях, умерло от ран или истощения.

Ратный и гражданский подвиг партизан и подпольщиков служит для нас примером мужества, смелости и любви к своей Родине.

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