В Симферополе под колёсами авто погиб ребёнок. Обстоятельства ДТП устанавливают
15:32 27.11.2025
По предварительным данным, 27 ноября 2025 года около 09:40 на автодороге «Симферополь-Севастополь-Каштановое» водитель, 1983 года рождения, управляя автомобилем «Мазда 6», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2012 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 13-летний подросток смертельно травмирован.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Симферопольскому району, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
