В Симферополе подачу воды вечером сдвинули на один час вперед

ГУП РК «Вода Крыма» сообщает о корректировке графиков подачи воды в Симферополе. Увы, но вода в будние дни подается теперь по 2 часа утром и вечером, а в пятницу, субботу, воскресенье – только вечером, но 4 часа подряд. Однако есть изменение: вечером вода будет подаваться с 19:00 до 21:00 (а не с 18:00 до 20:00, как сообщалось ранее).

С 17.11.2020 в тестовом режиме изменились графики подачи воды в г. Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Водоснабжение будет осуществляться:

Вторник, среда, четверг: с 06:00 до 08-00 и с 19:00 до 21:00.

Пятница, суббота, воскресенье: с 18:00 до 22:00.

График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования, — сообщает ГУП РК «Вода Крыма».