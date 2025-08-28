В Симферополе подходит к завершению обновление парка Шевченко

- красивые, просторные зоны отдыха со светящимися качелями и декоративными скамейками,
- эргономичная беговая дорожка с ночным освещением по всему периметру парка,
- тренажёрный зал под открытым небом и теннисная площадка,
- детские игровые комплексы для разных возрастов,
- скейт-парк,
- зелёные газоны общей площадью 36 000 м²,
- современные системы освещения, водоснабжения, полива…
источник: по информации МБУК “Парки столицы”
