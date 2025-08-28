Прямо сейчас:
В Симферополе подходит к завершению обновление парка Шевченко
фото: пресс-служба "Парки столицы"

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:37 28.08.2025

  • красивые, просторные зоны отдыха со светящимися качелями и декоративными скамейками,
  • эргономичная беговая дорожка с ночным освещением по всему периметру парка,
  • тренажёрный зал под открытым небом и теннисная площадка,
  • детские игровые комплексы для разных возрастов,
  • скейт-парк,
  • зелёные газоны общей площадью 36 000 м²,
  • современные системы освещения, водоснабжения, полива…
источник: по информации МБУК “Парки столицы”

