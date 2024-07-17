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В Симферополе подростки помогли полиции предотвратить сбыт наркотиков

В Симферополе подростки помогли полиции предотвратить сбыт наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 12:52 17.07.2024

В МВД по Республике Крым состоялась церемония награждения двух подростков. Yачальник УМВД России по г. Симферополю полковник полиции Сергей Николаев выразил благодарность Елисею Пацкову и Егору Кондратенко за активное участие в защите правопорядка и помощь полиции в раскрытии серьезного преступления.  Отдельно Сергей Васильевич поблагодарил родителей за достойное воспитание подрастающего поколения. Детям были вручены благодарности и полезные подарки.

В полицию поступило сообщение от 15-летнего местного жителя. Он и его друг, находясь в общественном транспорте, увидели, как неизвестный мужчина передает порошок белого цвета другому мужчине, после чего оба вышли на остановке возле одного из торговых центров города Симферополя. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержан 38-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у подозреваемого изъято 39 свертков с порошкообразным веществом белого цвета весом более 31 грамма. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является синтетическим наркотическим веществом N-метилэфедрон, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В Симферополе подростки помогли полиции предотвратить сбыт наркотиков В Симферополе подростки помогли полиции предотвратить сбыт наркотиков В Симферополе подростки помогли полиции предотвратить сбыт наркотиков

Благодаря активной гражданской позиции и своевременному реагированию ребят, сотрудниками полиции раскрыто серьезное преступление.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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