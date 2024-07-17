В Симферополе подростки помогли полиции предотвратить сбыт наркотиков

В полицию поступило сообщение от 15-летнего местного жителя. Он и его друг, находясь в общественном транспорте, увидели, как неизвестный мужчина передает порошок белого цвета другому мужчине, после чего оба вышли на остановке возле одного из торговых центров города Симферополя. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержан 38-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у подозреваемого изъято 39 свертков с порошкообразным веществом белого цвета весом более 31 грамма. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является синтетическим наркотическим веществом N-метилэфедрон, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.