В Симферополе подвели итоги Чемпионата и Первенства Республики Крым по боксу

С 28 февраля по 3 марта в городе Симферополе проходил Чемпионат и Первенство Республики Крым по боксу, посвящённые памяти 6 роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-ой Гвардейской Псковской дивизии ВДВ, среди юношей (13-14 лет), мужчин и женщин (19-40 лет). На участие в соревнованиях заявилось 192 боксера из 19 городов и районов Республики Крым (Симферополь, Евпатория, Зуя, Феодосия, Джанкой, Бахчисарай, Красноперекопск, Саки, Алушта, Ялта и др.).

На Чемпионате Республики Крым дебютировал ВСК «БОКС» им. В. Попенченко Ассоциации ДОСААФ России под руководством тренера Сергея Петрины. По итогам судейства спортсмен клуба, н смотря на то, что получил травму в первый день соревнований, Качуровский Максим занял 3 место, среди мужчин в весовой категории до 71кг. Правления МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта поздравляет спортсмена и тренера с победой, и желает дальнейшего профессионального развития военно-спортивному клубу, — сообщили в Отделении ДОСААФ России в г.Ялта.

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