В Симферополе подвели итоги детского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку

В Симферополе МБУК «Парки столицы» подвело итоги конкурса «Лучшая новогодняя игрушка – 2022». Об этом сообщил руководитель учреждения Роман Филипенко.

Последние две недели в учреждении царила по-настоящему праздничная новогодняя атмосфера. Каждый день нам на конкурс несли новогодние игрушки, которые своими руками сделали маленькие симферопольцы. Приходили педагоги с огромными коробками, доверху наполненными игрушками своих учеников. Иногда новогодние украшения трепетно, из рук в руки передавали лично авторы, рассказывая много интересного о своём изделии, – рассказал Роман Филипенко.

В конкурсе принимали участие все желающие гости парка в возрастных категориях: 5-8 лет, 9-13 лет, 14-17 лет.

Своими руками ребята смастерили шары, елочки, звёздочки, снежинки из самых разнообразных материалов: от традиционной мишуры и лент до инновационного пластика 3D-печати. Порадовали оригинальностью и красотой игрушки в виде символа наступающего года – тигра. Все они займут достойное место на главной ёлке Детского парка, – отметили организаторы конкурса.

Определить победителей из 80 работ оказалось непростой задачей. Но все же удалось выбрать лучших из лучших.

В номинации «Новогодняя елочная игрушка – символ 2022» победил Андрей Приходько (8 лет) с работой «Тигруля» в технике «Бумажное моделирование с элементами Pop-up». В номинации «Самая оригинальная новогодняя елочная игрушка» победил Владимир Андрейчук (12 лет) с работой «Шар-снеговик» в технике «3D-печать». В номинации «Самая забавная елочная игрушка» победила Василиса Рогожина (10 лет) с работой «Новогоднее мороженое» в технике «Вязание крючком».

Победителей ждут ценные подарки, а каждому участнику будут вручены поощрительные призы. О времени и месте торжественного награждения МБУК «Парки столицы» сообщит дополнительно.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!