В Симферополе подвели итоги конкурса «Лучший классный руководитель — 2024»

В крымской столице состоялось торжественное закрытие муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший классный руководитель — 2024».

На мероприятии присутствовали представители администрации крымской столицы, преподаватели и директора школ Симферополя, а также приглашённые гости. Участники конкурса прошли все его этапы, продемонстрировав высокий профессионализм и мастерство образовательного процесса. Всего в конкурсе приняли участие двенадцать педагогов. Победителем муниципального этапа республиканского конкурса стала Ольга Цулина, педагог начальных классов школы-лицея №3 имени Макаренко. Классный руководитель – это образец искренней самоотверженности и проявления героического самопожертвования. С каждым годом в коллектив преподавателей приходят новые учителя, что способствует укреплению педагогической практики и передаче традиций и знаний из поколения в поколение, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.