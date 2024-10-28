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В Симферополе подвели итоги конкурса «Лучший классный руководитель - 2024»
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе подвели итоги конкурса «Лучший классный руководитель — 2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Конкурсы в Крыму 12:39 28.10.2024

В крымской столице состоялось торжественное закрытие муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший классный руководитель — 2024».

На мероприятии присутствовали представители администрации крымской столицы, преподаватели и директора школ Симферополя, а также приглашённые гости. Участники конкурса прошли все его этапы, продемонстрировав высокий профессионализм и мастерство образовательного процесса. Всего в конкурсе приняли участие двенадцать педагогов. Победителем муниципального этапа республиканского конкурса стала Ольга Цулина, педагог начальных классов школы-лицея №3 имени Макаренко. Классный руководитель – это образец искренней самоотверженности и проявления героического самопожертвования. С каждым годом в коллектив преподавателей приходят новые учителя, что способствует укреплению педагогической практики и передаче традиций и знаний из поколения в поколение, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. 

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