В Симферополе подвели итоги профилактического мероприятия «Пешеход! Пешеходный переход»

Госавтоинспекция провела в Симферополе профилактический рейд «Пешеход! Пешеходный переход»

С целью профилактики ДТП с участием пешеходов и повышения безопасности дорожного движения в рамках профилактического мероприятия «Пешеход! Пешеходный переход!» сотрудники ГИБДД проводили беседы с пешеходами о правилах пересечения проезжей части и необходимости соблюдения ПДД, а также раздавали тематические памятки, — рассказали в Госавтоинспекции.

Во время проведения мероприятия к административной ответственности было привлечено 14 участников дорожного движения, из них 10 водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам и 4 пешехода — за переход проезжей части вне установленном для этого месте.

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