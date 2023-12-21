В Симферополе подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

Тупик Железнодорожный в Симферополе… Знаете, где это? Теперь знаем. Именно там находится лучший двор/дом… Причем один из лучших в стране! Названы победители именно Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». И вот в нем-то (на федеральном уровне!) третье место занял один из домов крымской столицы по адресу: тупик Железнодорожный, д. 3, благоустроенный в рамках программы «Комфортная городская среда», с участием средств собственников. Председатель этого многоквартирного дома — Болеслав Прокофьев.

Изменения, действительно, поражают — подтверждение тому фотоотчет, подготовленный в администрации Симферополя в стилистике «было-стало».

Накануне симферопольских активистов наградили Почетными грамотами. А еще им вручили саженцы деревьев для дальнейшего озеленения двора.

Благодаря активной общественной позиции граждан, а также слаженной работе администраций муниципалитетов и профильного министерства, придомовые и общественные территории благоустраиваются: устанавливаются светильники уличного освещения, детские и спортивные площадки, проводится озеленение, обновляется дорожное покрытие, оборудуются парковочные и пешеходные зоны. Условия проживания становятся комфортнее, а настроение крымчан улучшается, — прокомментировала председатель парламентского Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.