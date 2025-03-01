В Симферополе подземный переход украсил мурал с ключевыми объектами за 10 лет

На стенах перехода изображены трасса «Таврида», Соборная мечеть Симферополя, арт-кластер «Таврида», кафедральный Александро-Невский собор, республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко.
Как сказал ТАСС председатель госкомитета молодежной политики региона Алексей Зинченко, мурал создан в рамках проекта «Уличное искусство». Проект реализован совместно с администрацией города. Площадь изображения составила 140 кв. м.
Всего в рамках реализации проекта «Уличное искусство» создано 26 муралов. Также подведомственным учреждением Госкомитета АНО «Дом молодежи» на системной основе проводятся познавательные лекции для школьников Симферополя, в ходе которых ребятам рассказывается об истории создания объектов, изображенных на мурале, — отметил он.
источник: ТАСС
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