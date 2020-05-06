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В Симферополе погасили «Вечный огонь» в Гагаринском парке
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе погасили «Вечный огонь» в Гагаринском парке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 12:59 06.05.2020

Ведутся профилактические работы.

В связи с плановыми профилактическими работами в Симферополе приостановлено функционирование «Вечного огня».

В период с 18:00 6 мая до 18:00 7 мая будет проводится профилактика газового оборудования на Могиле неизвестного солдата, расположенного в парке имени Ю.А. Гагарина. В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти — «Вечного огня», — сообщили в администрации крымской столицы.

Отметим, что такая профилактика в начале мая – ежегодная.

В Симферополе погасили «Вечный огонь» в Гагаринском парке

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