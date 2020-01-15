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В Севастополе на улице Советской парковка с утра до вечера будет только платной

В Симферополе появилась ещё одна платная парковка. Тарифы?

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:26 15.01.2020

Ещё одна платная парковка в Симферополе начала работать на улице Самокиша.

С целью упорядочивания дорожного движения в оживленной центральной части города, администрацией было принято решение — организовать на улицах Самокиша и Севастопольской платную парковку. Парковочная площадка рассчитана на 56 мест для платного паркования, 6 мест отведены для парковки автотранспортных средств лицами с ограниченными возможностями здоровья, — цитирует пресс-служба начальника управления транспорта и связи администрации города Симферополя Анастасию Волкову.

По словам чиновника, благодаря введению в Симферополе новых парковочных плоскостей центральная часть крымской столицы станет более свободной для движения автомобильного потока, уменьшиться количество транспортных заторов.

Парковка осуществляет свою деятельность на основании постановления администрации крымской столицы и находится на содержании МУП «Гор Транс Сервис». Она работает ежедневно с 7:00 до 19:00, оплата производится согласно установленному единому тарифу: за 1 час использования одного парковочного места — 50 рублей, — сообщила Анастасия Волкова. 

 

В Симферополе появилась ещё одна платная парковка. Тарифы?

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