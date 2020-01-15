В Симферополе появятся улицы Юрия Лужкова и Александра Захарченко

15 января в Симферополе состоялось заседание Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры при Администрации г. Симферополя. В ходе заседания члены комиссии приняли решения о наименовании ряда новых улиц крымской столицы.

В частности, участники заседания поддержали инициативы председателя Русской общины Крыма, члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова о наименовании новых улиц г. Симферополя в честь политиков, внёсших значимый вклад в новейшую историю России – экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, Постоянного представителя Российской Федерации при ООН в период воссоединения Крыма с Россией Виталия Чуркина, первого Главы ДНР Александра Захарченко и др., — сообщает пресс-служба «Русской общины».

Также, по инициативе сенатора в Симферополе появятся проспект Александра Суворова, улицы святителя Гурия, Николая Данилевского, писателей Константина Симонова, Владимира Терехова, Анатолия Домбровского и др. В районе Петровских высот, где расположено Братское кладбище воинов Русской армии, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов, появятся улицы имени военачальника Александра Меншикова, военного инженера Эдуарда Тотлебена, пехотных полков, участвовавших в Альминском сражении.