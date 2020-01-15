В Симферополе появятся улицы Юрия Лужкова и Александра Захарченко

15 января в Симферополе состоялось заседание Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры при Администрации г. Симферополя. В ходе заседания члены комиссии приняли решения о наименовании ряда новых улиц крымской столицы.
В частности, участники заседания поддержали инициативы председателя Русской общины Крыма, члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова о наименовании новых улиц г. Симферополя в честь политиков, внёсших значимый вклад в новейшую историю России – экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, Постоянного представителя Российской Федерации при ООН в период воссоединения Крыма с Россией Виталия Чуркина, первого Главы ДНР Александра Захарченко и др., — сообщает пресс-служба «Русской общины».
Также, по инициативе сенатора в Симферополе появятся проспект Александра Суворова, улицы святителя Гурия, Николая Данилевского, писателей Константина Симонова, Владимира Терехова, Анатолия Домбровского и др. В районе Петровских высот, где расположено Братское кладбище воинов Русской армии, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов, появятся улицы имени военачальника Александра Меншикова, военного инженера Эдуарда Тотлебена, пехотных полков, участвовавших в Альминском сражении.
Сохранение исторической памяти – очень важное направление работы, которое напоминает нам о наших героях. Герои – это не только военные и политические деятели. Это – и религиозные деятели, такие, как святитель Гурий, святитель Лука (чьё имя еще предстоит увековечить), деятели культуры, мыслители, среди которых выделяется имя выдающегося русского философа Николая Данилевского. Все они своими трудами созидали наше Отечество, защищали Россию от врагов, развивали её науку и культуру, её духовность, – подчеркнул Сергей Цеков.