В Симферополе поймали похитителей велосипедов и дорогих мобильных телефонов

О раскрытых кражах в Симферополе сообщает пресс-служба МВД по РК.

В первом случае в ОВД обратился 46-летний местный житель с сообщением о том, что на парковке одного из торговых центров неизвестные похитили его велосипед стоимостью 20 тысяч рублей.

Во втором случае о краже своего транспортного средства стоимостью более 10 тысяч рублей сообщил 33-летний симферополец.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое мужчин 45 и 24-лет. Последний ранее уже был судим за имущественные преступления.

От задержанных поступили признательные показания в совершении данных преступлений. В ходе поисковых мероприятий полицейскими похищенные транспортные средства были изъяты и возвращены законным владельцам, — сообщает пресс-служба крымской полиции.

Аналогичные истории приключились с дорогими мобильными телефонами. В первом случае в полицию обратился 37-летний местный житель и сообщил о том, что неизвестный в одном из кафе столицы похитил мобильный телефон стоимостью более 12 тысяч рублей, который заявитель оставил на столе указанного кафе без присмотра.

В ходе проведенных мероприятий сотрудником уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое симферопольцев 19 и 27 лет. Старший из них ранее уже судим за имущественные преступления.

Во втором случае о краже своего средства связи стоимостью восемь тысяч рублей заявила 41-летняя преподаватель одной из школ города. Женщина сообщила, что, выйдя из учительской она оставила свой телефон на столе, а когда вернулась, обнаружила его отсутствие. Сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый 18-летний житель одного из сел Бахчисарайского района, — отметили в МВД по РК.

Задержанные дали признательные показания в совершенных преступлениях.

Интересно, что всем «любителям чужого имущества» грозит наказание по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). А это — лишение свободы сроком до пяти лет.