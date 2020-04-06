В Симферополе поймали «разбойника» — грабил офисы микрозаймов, угрожая ножом

В отделы полиции Симферополя поступили три аналогичные сообщение от кассиров офисов микрозаймов о том, в дневное время суток неизвестный открыто, угрожая ножом, похитил денежные средства. Суммы ущербов составили 24 тысячи, 23 тысяч и 183 тысячи рублей соответственно.

Сотрудниками патрульно-постовой службы Управления МВД России по г.Симферополю по «горячим следам» был задержан подозреваемый — 22-летний симферополец. Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений и оскорбление представителя власти. От задержанного получены признательные показания. С его слов, похищенные денежные средства он потратил на собственные нужды. В ходе личного досмотра подозреваемого сотрудниками полиции был изъят кухонный нож, рукоятка которого обмотана изолентой и вещественные доказательства в виде похищенных денежных средств, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственными органами УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.