В Симферополе полицейские подвели итоги операции «Металл»

В Симферополе полиция провела оперативно-профилактическую операцию «Металл», направленную на предупреждение, выявление и раскрытие противоправных деяний в сфере оборота черного и цветного металлолома. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, проверено 39 объектов, осуществляющих оборот металла. Выявлено 22 административных правонарушения в данной сфере. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Всего в Симферополе за время операции полицейскими из незаконного оборота изъято свыше 26 тысяч кг черного и цветного металла.



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