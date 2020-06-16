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В Симферополе полицейские подвели итоги операции «Металл»
Фото: МВД

В Симферополе полицейские подвели итоги операции «Металл»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 11:05 16.06.2020

В Симферополе полиция провела оперативно-профилактическую операцию «Металл», направленную на предупреждение, выявление и раскрытие противоправных деяний в сфере оборота черного и цветного металлолома. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, проверено 39 объектов, осуществляющих оборот металла. Выявлено 22 административных правонарушения в данной сфере. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Всего в Симферополе за время операции полицейскими из незаконного оборота изъято свыше 26 тысяч кг черного и цветного металла.

В Симферополе полицейские подвели итоги операции «Металл»

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