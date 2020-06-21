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В Симферополе полицейским довелось спасать отношения семейной пары
иллюстрация: pxhere.com

В Симферополе полицейским довелось спасать отношения семейной пары

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:41 21.06.2020

На имя Министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Павла Каранда поступило благодарственное письмо со словами признательности сотрудникам отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России в Симферополе.

В своем послании женщина поблагодарила сотрудников следственно-оперативно группы, за помощь, участие и неравнодушие. Так, получилось, что между автором и ее супругом произошла ссора в вечернее время. После скандала разозленный мужчина ушел из дома. Прошло много времени, назад муж не вернулся, телефон его не отвечал. Переживая о том, что с супругом могло что-то случиться, гражданка обратилась за помощью в полицию. По указанному адресу в короткие сроки выехали полицейские. Они опросили испуганную и взволнованную заявительницу, приняли заявление и немедленно приступили к розыскным мероприятиям. При этом, по словам автора благодарственного письма, проявили понимание, отзывчивость, внимание и профессионализм, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Были составлены ориентировки с приметами пропавшего мужчины, направленные во все отделы полиции. Полицейские отработали близлежащую территорию в поисках гражданина. К счастью, ситуация разрешилась благополучно. Одумавшись, на следующее утро супруг женщины вернулся домой. Никаких противоправных деяний в отношении него совершено не было.

Хочу выразить огромную благодарность полицейским за помощь в трудной ситуации и грамотную работу. Спасибо руководству за таких сотрудников, — подчеркнула автор письма.

В Симферополе полицейским довелось спасать отношения семейной пары

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