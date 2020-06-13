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В Симферополе полицейскими раскрыт угон автомобиля
Иллюстрация: соцсети

В Симферополе полицейскими раскрыт угон автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:28 13.06.2020

В Симферополе в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что в ночное время неустановленное лицо завладело ее автомобилем марки «Nissan».

Сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 25-летний местный житель. Со слов злоумышленника, на угнанном автомобиле он попал в ДТП, где его и бросил, — рассказали в МВД по РК.

Злоумышленник задержан. По ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Симферополе полицейскими раскрыт угон автомобиля

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