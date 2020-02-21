В Симферополе полиция раскрыла факт дистанционного мошенничества

В Симферополе в полицию поступило заявление от 48-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо путем обмана, под предлогом продажи металлоискателя, через один из Интернет-сайтов завладело его деньгами в размере 18 200 рублей. Перечисление денежных средств заявитель осуществлял посредством использования электронной платежной системы на банковскую карту.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержан ранее судимый за имущественное преступление 25-летний житель одного из регионов России.

Следователями отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренногоч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудники полиции предупреждают!

С целью предупреждения мошенничеств, совершенных дистанционным способом, необходимо:

— убедиться в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет-переписки с неизвестными. Они могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банковских учреждений, знакомыми и даже Вашими родственниками. Обязательно свяжитесь с теми, от чьего имени действуют незнакомцы и убедитесь в правдивости информации.

— ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них.

— не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили Вам незнакомцы.

— перепроверяйте подлинность интернет-сайтов, на которых осуществляете заказ того или иного товара;

— не впускайте в свое жилище посторонних, особенно если находитесь дома одни. Если они выступают от имени конкретного учреждения, обязательно созвонитесь с этой организацией, уточните их ли это сотрудник.

— в случае малейших подозрений на обман немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы по телефону «102».