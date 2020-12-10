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В Симферополе полиция задержала подозреваемых в грабеже
Фото: МВД

В Симферополе полиция задержала подозреваемых в грабеже

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:16 10.12.2020

В Симферополе оперативники отдела полиции «Киевский» раскрыли два грабежа мобильных телефонов. У 41-летнего местного жителя в вечернее время на остановке общественного транспорта неизвестный открыто похитил мобильный телефон стоимостью более восьми тысяч рублей. С аналогичной проблемой к симферопольским полицейским за помощью обратился мужчина, у которого в районе водохранилища подбежавший парень выхватил средство связи и скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений задержаны 34-летний и 32-летний жители Крыма. Последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сотрудники полиции при личном досмотре подозреваемых обнаружили и изъяли похищенные мобильные телефоны. Задержанные свою вину полностью признали, — сообщили в МВД по РК.

По ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж) возбуждены уголовные дела. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В Симферополе полиция задержала подозреваемых в грабеже

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