В Симферополе полиция задержала подозреваемых в грабеже

В Симферополе оперативники отдела полиции «Киевский» раскрыли два грабежа мобильных телефонов. У 41-летнего местного жителя в вечернее время на остановке общественного транспорта неизвестный открыто похитил мобильный телефон стоимостью более восьми тысяч рублей. С аналогичной проблемой к симферопольским полицейским за помощью обратился мужчина, у которого в районе водохранилища подбежавший парень выхватил средство связи и скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений задержаны 34-летний и 32-летний жители Крыма. Последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сотрудники полиции при личном досмотре подозреваемых обнаружили и изъяли похищенные мобильные телефоны. Задержанные свою вину полностью признали, — сообщили в МВД по РК.

По ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж) возбуждены уголовные дела. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.